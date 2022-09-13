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Вениамин Кондратьев наградил 40 выдающихся жителей Краснодарского края

Общество
13.09.2022 15:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-nagradil-40-vydayushhihsya-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
Вениамин Кондратьев наградил 40 выдающихся жителей Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 13 сентября вручил награды выдающимся жителям Кубани. Торжественную церемонию провели в Краснодаре в день 85-летия основания региона.

Медали за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кубани получили 40 человек.

«Кубань — стабильный и развивающийся регион благодаря ее жителям. В непростых современных условиях мы сохраняем экономику и качество жизни. Все это заслуги людей — небезразличных, чувствующих ответственность и с полной самоотдачей относящихся к своему делу. У нашего края легендарная история, которую создавали наши предки, добивались результата, своей инициативностью и умениями справлялись с любыми вызовами. Достижения дедов и отцов позволяют называть Кубань житницей, здравницей, жемчужиной России, благодатным краем, где комфортно и безопасно жить, создавать семьи, растить детей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что кубанцы продолжают работать на благо региона. Он подчеркнул, что не важно, приехали они или родились в Краснодарском крае.

«Каждый из вас — достойный пример невероятной самоотдачи и трудолюбия, искренней любви к Родине. Спасибо за вклад в развитие региона. И пока на нашей земле есть такие люди, как вы, Кубань будет жить и процветать», — добавил Вениамин Кондратьев.

Медали «Герой труда Краснодарского края» получили гендиректор анапского производственного предприятия «Меркурий-2» Владимир Верстунин и председатель регионального отделения «Совета родителей военнослужащих России» ЮФО Тамара Пятак. Также наград удостоились два представителя Гулькевичского района — директор ООО «Союз-Агро» Армен Калашян и старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Алексей Ткаченко.

Медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II и III степени награждены 18 человек. В их числе представители учреждений соцобслуживания и медорганизаций, ветеринарии, финансового сектора, оздоровления детей, общественных организаций, казачьих кадетских корпусов, регионального отделения «Русского географического общества», кубанские производители, аграрии и ученые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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