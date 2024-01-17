Кондратьев: на Кубани более 450 тыс. человек получили статус самозанятых

Самозанятые могут претендовать на весь спектр государственной поддержки субъектам МСП.

По словам главы региона, в Краснодарском крае нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется с 2019 года.

«За это время более 450 тыс. человек увидели преимущества использования инструментов нацпроекта и получили статус самозанятых. Теперь они могут претендовать на весь спектр государственной поддержки субъектам МСП. Пользоваться льготным финансированием и поручительствами по кредитам от краевых фондов, обращаться к опытным экспертам за советами по ведению и продвижению», — отметил Кондратьев.

За это время в крае на поддержку малого и среднего бизнеса направили 5,5 млрд рублей. Для предпринимателей работают Фонды микрофинансирования, развития бизнеса, развития инноваций, Центр поддержки экспорта, а также Агентство по привлечению инвестиций.

Например, специальный микрозайм «Самозанятый» на сумму 100-500 тыс. рублей сроком от 3 до 36 месяцев со ставкой от 1 до 3% годовых можно получить в Фонде микрофинансирования. А Фонд развития бизнеса оказывает услуги по составлению бизнес-плана и продвижению продукции на маркетплейсах.

Подробную информацию о мерах поддержки в регионе можно получить на интернет-портале малого и среднего предпринимательства, государственной цифровой платформе поддержки предпринимательства, а также обратившись в центр «Мой бизнес», в том числе по телефону горячей линии: 8 (800) 707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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