Кондратьев: за год почти 500 товаров получили знак качества «Сделано на Кубани»

На большой пресс-конференции, объединенной с традиционной «Прямой линией», Владимир Путин дал поручение регионам поддерживать местные бренды.

По словам президента, в России присутствие местных брендов выросло более чем на 30%.

«Но этот процесс нельзя останавливать и он должен иметь системный характер. В этой связи нужно привлечь к работе не только федеральные структуры, но и региональные. Обращаюсь к руководителям субъектов: нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов», – сказал Путин.

Губернатор Краснодарского края отметил, что в регионе эту работу ведут уже шесть лет, развивая знак качества «Сделано на Кубани».

«Только в этом году почти 500 товаров кубанских производителей отмечено этим знаком качества. Товары проходят тщательную проверку, являются экологичными и безопасными. Использование маркировки «Сделано на Кубани» позволяет нашим предприятиям быть конкурентоспособными, расширять свое присутствие на полках магазинов», — написал губернатор в Telegram.

Знак качества «Сделано на Кубани» объединяет более 1 тыс. товаров 303 краевых производителей, начиная от продуктов питания и заканчивая сельхозтехникой.

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