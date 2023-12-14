Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки в 2024 году

Об этом президент России Владимир Путин сказал во время прямой линии 14 декабря.

«Правительство России думает над продлением льготной семейной ипотеки. Оно должно исходить из реальных возможностей бюджета», — сказал президент.

Путин отметил, что семейная ипотека на льготных условиях в России должна быть продлена. Программа действует до 1 июля следующего года. Благодаря ней российские семьи с детьми могут оформить ипотеку по ставке около 6% годовых.

Читайте также: Краснодарский край занял 72 место в рейтинге регионов по времени накоплению взноса ипотеки. По данным экспертов, кубанской семье в среднем необходимо 7 лет и 1 месяц, чтобы накопить на первоначальный взнос. На Кубани доля семей, которые не могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет составляет 34,4%.