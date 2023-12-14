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Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки в 2024 году

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vyskazalsya-za-prodlenie-lgotnoj-semejnoj-ipoteki-v-2024-godu
Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки в 2024 году
Фото из соцсетей

Об этом президент России Владимир Путин сказал во время прямой линии 14 декабря.

«Правительство России думает над продлением льготной семейной ипотеки. Оно должно исходить из реальных возможностей бюджета», — сказал президент.

Путин отметил, что семейная ипотека на льготных условиях в России должна быть продлена. Программа действует до 1 июля следующего года. Благодаря ней российские семьи с детьми могут оформить ипотеку по ставке около 6% годовых.

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