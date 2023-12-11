Кубань заняла 72 место в рейтинге регионов по времени накоплению взноса ипотеки

Эксперты провели исследование способности россиян копить средства на первоначальный взнос по ипотеке и составили рейтинг регионов.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для покупки типовой квартиры площадью 60 кв. м. в своем регионе.

По данным исследования, в большинстве российских регионов семье с одним ребенком необходимо менее 6 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. На вершине рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ — его жителям надо всего 2 года и 3 месяца, чтобы собрать деньги на первый взнос по ипотеке. Второе место в рейтинге занимает Магаданская область, в котором срок накопления составляет 2,5 года.

Краснодарский край занимает 72-е место. Семье необходимо 7 лет и 1 месяц, чтобы накопить на первоначальный взнос. На Кубани доля семей, которые не могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет составляет 34,4%.

Последнюю строчку занимает Кабардино-Балкарская Республика — здесь желающим приобрести квартиру придется затянуть пояса почти на 15 лет. Москва находится на 45-м месте, сообщает РИА «Новости».

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