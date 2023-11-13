Краснодарский край занял 73 место в России по доступности ипотеки

Эксперты составили рейтинг российских регионов, исходя из соотношения ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты за 2023 год.

Согласно исследованию, самая доступная ипотека в РФ — в Магаданской области, на ежемесячные платежи в этом регионе уходит 25,5% зарплаты. На втором месте Чукотский автономный округ — 26,2%. На третьем Ямало-Ненецкий автономный округ — 26,6%.

В лидерах также Ненецкий автономный округ — 28,4%, Якутия — 30,4%, Ханты-Мансийский автономный округ — 31% и Сахалинская область — 31,6%.

Краснодарский край занял только 73 место. По оценкам экспертов, на ежемесячные платежи по ипотеке жители Кубани тратят 59,7% от зарплаты.

Ростовская область на 64 месте с 55,7%, Ставропольский край на 75 месте с 61,3%, Адыгея на 78 месте с 66,3%, Крым на 79 месте с 67,3%.

Последние места рейтинга доступности ипотеки заняли Калмыкия — 92,7%, Северная Осетия — 81,1%, Карачаево-Черкессия — 73,4% и Кабардино-Балкария — 70,1%, сообщает РИА «Новости».

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