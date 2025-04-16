Вениамин Кондратьев держит под личным контролем ситуацию с догазификацией Кубани

В Краснодарском крае в 2025 году построят более 90 км газопроводов в рамках программы «Догазификация». С начала ее действия голубое топливо уже подвели к более чем 80 тыс. домов, непосредственно подключены почти 50 тыс. домов региона.





Семья Гаркуша перешла с отопления дома электричеством на голубое топливо. Электрокотел не справлялся, внутри всегда было прохладно. С появлением младшей дочери вопрос стал остро. В ноябре 2023 года они подали заявку на газификацию и уже через несколько месяцев центральное снабжение газом появилось в их доме. Коммунальные платежи сократились в разы, а газовые баллоны для плиты перестали быть нужны. Часть потраченных средств на газовый котел и прокладку труб по участку компенсировали.

«Раньше платили зимой по 15 тыс. рублей, сейчас самое большое вышло 2,5 тыс. Малышка теперь может ходить, не укутавшись, не холодно. Муж приезжал, тоже обрадовался, это очень удобно», — сказала жительница станицы Гостагаевской Снежана Гаркуша.

Благодаря госпрограмме жители Краснодарского края стали активнее подавать заявки на газификацию домов, к примеру, в Анапе их уже более 11,5 тыс. Местному жителю Никите Марчуку до границ участка бесплатно проложили трубы газопровода в рамках федеральной программы. Заявку он подал несколько месяцев назад, параллельно с подготовкой необходимой документации для работ вне дома — приступил к закупке оборудования. В новом доме будут все блага цивилизации.

«Подключаем все постепенно, свет, газ, воду. К лету планируем заехать, сразу все коммуникации будут», — поделился житель станицы Гостагаевской Никита Марчук.

По инициативе президента госпрограмма «Догазификация» направлена на поддержку семей. Для Краснодарского края важно оснастить и социальные объекты. К 37 из них коммуникации уже подвели, 12 непосредственно подключили к голубому топливу. В феврале этого года газовую трубу протянули и до амбулатории в станице Алексеевской.

Губернатор Краснодарского края держит вопросы догазификации региона под личным контролем. Регулярно вместе с коллегами Вениамин Кондратьев обсуждает преференции для снижения затрат на прокладку газовых труб к домам. Об этом просят и сами жители на регулярных встречах с главой региона. До границ участка сейчас газопровод прокладывают бесплатно, а домой оборудование закупать нужно самостоятельно. Важно помочь тем, кому это может быть не по карману. По инициативе Вениамина Кондратьева в крае мерами поддержки могут воспользоваться 20 категорий граждан. Помощь получили уже больше 17 тыс. кубанцев на общую сумму более чем 1,5 млрд рублей.

«Поручение президента подвести газ к границам участка — для нас это возможность, как и для всех других регионов, улучшить качество жизни. Мы понимаем, что не у всех жителей есть возможность оплатить работы по подключению газа. Мы со своей стороны с 2022 года в качестве меры поддержки предусмотрели выплату в размере до 110 тыс. рублей для малоимущих, многодетных семей, ветеранов, инвалидов, семей участников СВО. Отсутствие средств было причиной того, почему они даже заявления не писали. В текущем году на эти цели мы предусмотрели в бюджете края еще 581 млн рублей», — рассказал Кондратьев.

Губернатор Кубани делает акцент на том, чтобы даже самый отдаленный уголок региона был снабжен газом, повышая таким образом качество жизни людей. В этом вопросе у Краснодарского края серьезные успехи.

«Кубань имеет самый высокий потенциал догазификации среди всех субъектов Российской Федерации — свыше 121 тыс. домовладений. В абсолютных показателях исполнения регион занимает второе место в стране после Московской области. Благодаря поддержке губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева — с начала действия программы газ уже довели до границ более 80 тыс. домовладений, а подключили газ порядка 50 тыс. домов», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

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