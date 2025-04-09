Кондратьев: меры поддержки по догазификации получили более 1 тыс. участников СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о реализации в регионе одной из мер поддержки участников специальной военной операции.

Глава Кубани рассказал, что краевыми мерами поддержки по догазификации воспользовались уже более 1 тыс. участников СВО.

«На Кубани мы стараемся сделать все, чтобы окружить заботой и вниманием участников специальной военной операции и их семьи. Одна из востребованных мер поддержки — выплата субсидий на газификацию или компенсации за выполненные ранее работы по подключению газа в пределах границ участка. Ею уже воспользовались более тысячи человек. Из них 818 человек получили компенсации, еще 220 — субсидии. Это жители практически всех муниципалитетов региона. Средства на эти цели выделяем из краевого бюджета», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что наиболее активно мерами поддержки пользуются жители Анапы, Динского, Мостовского, Отрадненского, Белореченского и Усть-Лабинского районов, а также Туапсинского муниципального округа.

Выплаты на догазификацию домовладений на Кубани предоставляют с 2022 года. В категорию жителей, которые могут их получить, входят малоимущие, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, участники СВО и их семьи.

На сегодняшний день мерой поддержки уже воспользовались 18,9 тыс. жителей Кубани. Общая сумма составила 1,9 млрд рублей. В текущем году на эти цели в бюджете предусмотрели еще 581 млн рублей.

Сумма компенсации за догазификацию дома составляет до 115,2 тыс. рублей, субсидии— до 109,2 тыс. рублей. Эти средства направляют на подключение газа в пределах границ участка.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Подробную консультацию специалисты предоставляют по телефону 8(800) 55-000-55 в будние дни с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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