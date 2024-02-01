Вениамин Кондратьев даст большое интервью «Первому радио Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 февраля расскажет об основных достижениях Кубани и о планах развития региона. Начало эфира в 18:10.

Глава региона поздравил радиостанцию с 25-летием.

«Работают там большие профессионалы, и каждый день в эфире рассказывают о жизни края, интересных событиях, а главное — дарят только положительные эмоции своим слушателям. Поздравляю коллектив с юбилеем», — написал Кондратьев в Telegram.

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