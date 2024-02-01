Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Вениамин Кондратьев даст большое интервью «Первому радио Кубани»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-dast-bolshoe-intervyu-pervomu-radio-kubani
Вениамин Кондратьев даст большое интервью «Первому радио Кубани»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 февраля расскажет об основных достижениях Кубани и о планах развития региона. Начало эфира в 18:10.

Глава региона поздравил радиостанцию с 25-летием.

«Работают там большие профессионалы, и каждый день в эфире рассказывают о жизни края, интересных событиях, а главное — дарят только положительные эмоции своим слушателям. Поздравляю коллектив с юбилеем», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Анна Минькова поздравила «Первое радио Кубани» с 25-летием.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях