Вениамин Кондратьев даст большое интервью «Первому радио Кубани»
Общество
01.02.2024 13:49
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 февраля расскажет об основных достижениях Кубани и о планах развития региона. Начало эфира в 18:10.
Глава региона поздравил радиостанцию с 25-летием.
«Работают там большие профессионалы, и каждый день в эфире рассказывают о жизни края, интересных событиях, а главное — дарят только положительные эмоции своим слушателям. Поздравляю коллектив с юбилеем», — написал Кондратьев в Telegram.
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