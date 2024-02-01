Анна Минькова поздравила «Первое радио Кубани» с 25-летием

«Первое радио» слушают тысячи людей по всему региону. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила об этом 1 февраля.

Замгубернатора отметила, что «Первом радио» работают настоящие профессионалы, любящие свое дело. Она пожелала дальнейшего роста и симпатий слушателей, а также оставаться всегда впереди.

«Коллеги, вас знают и любят тысячи людей по всему краю. За хорошую музыку, за актуальные и интересные темы, программы и передачи. Голоса ведущих для многих уже стали родными. Вас слушают и вам доверяют. Все это — благодаря вашему творчеству, позитиву и оригинальности», — написала Минькова в Telegram.

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