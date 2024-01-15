Сотрудники «Кубань 24» удостоены высоких наград и званий Краснодарского края
Церемония вручения наград Краснодарского края, приуроченная к празднованию Дня российской печати, прошла 15 января в Доме журналистики в Краснодаре.
Награды вручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В почетном списке сразу пять сотрудников «Кубань 24».
Так, медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» 2 степени награжден директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.
Почетное звание «Заслуженный журналист Краснодарского края» присвоено:
замдиректора по производству медиахолдинга «Кубань 24» Сергею Лактионову;
руководителю эксплуатационно-технической дирекции радиовещания медиахолдинга «Кубань 24» Станиславу Безрукову;
ведущей, шеф-редактору «Первого радио Кубани» Наталье Левожинской;
ведущей, шеф-редактору «Первого радио Кубани» Лилии Гикало.
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