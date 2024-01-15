Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сотрудники «Кубань 24» удостоены высоких наград и званий Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-kuban-24-udostoeny-vysokih-nagrad-i-zvanij-krasnodarskogo-kraya
Сотрудники «Кубань 24» удостоены высоких наград и званий Краснодарского края
Фото "Кубань 24"

Церемония вручения наград Краснодарского края, приуроченная к празднованию Дня российской печати, прошла 15 января в Доме журналистики в Краснодаре.

Награды вручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В почетном списке сразу пять сотрудников «Кубань 24».

Так, медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» 2 степени награжден директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

Почетное звание «Заслуженный журналист Краснодарского края» присвоено:

замдиректора по производству медиахолдинга «Кубань 24» Сергею Лактионову;

руководителю эксплуатационно-технической дирекции радиовещания медиахолдинга «Кубань 24» Станиславу Безрукову;

ведущей, шеф-редактору «Первого радио Кубани» Наталье Левожинской;

ведущей, шеф-редактору «Первого радио Кубани» Лилии Гикало.

Читайте также: ведущая «Кубань 24» Татьяна Ивлева победила на конкурсе Совета Федерации.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях