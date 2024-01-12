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Ведущая «Кубань 24» Татьяна Ивлева победила на конкурсе Совета Федерации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vedushhaya-kuban-24-tatyana-ivleva-pobedila-na-konkurse-soveta-federatsii
Фото «Кубань 24»

Всероссийский конкурс среди сотрудников СМИ «Совет Федерации — палата регионов» проводился ко Дню российской печати при поддержке Союза журналистов РФ.

Свои работы прислали журналисты из 48 регионов России. Итоги конкурса подвели в Москве 12 января. Награды победителям вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ведущая телеканала «Кубань 24» стала победителем конкурса «Совет Федерации — палата регионов» в номинации «Год в жизни страны» с фильмом «Время больших возможностей». Героями документальной работы стали выпускники школ и педагоги из Краснодарского края, чьи ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ.

Авторы фильма поговорили с детьми и взрослыми, чтобы понять: как личность педагога влияет на путь ученика? При каких условиях развития отрасли образования на Кубани работа учителя эффективна? И почему люди в наше время выбирают эту непростую профессию?

Читайте также: директор холдинга «Кубань 24» Руденко стал лауреатом конкурса «Триумф». Ежегодно в нем участвуют медики, педагоги, юристы, бизнесмены, общественники, журналисты и деятели культуры.

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