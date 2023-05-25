Кондратьев: 38 инвестпроектов реализуют в туротрасли Краснодарского края

Благодаря инвестпроектам на 304 млрд рублей емкость курортов региона к 2030 году увеличат на 28 тыс. номеров.

Сейчас в Сочи продолжается реконструкция санатория «Волна». Соглашение подписали на ПМЭФ в 2022 году.

«Предстоит огромная работа, чтобы вернуть знаковой здравнице Сочи первозданный вид, при этом дать ей вторую жизнь. Старые корпуса восстановят, плюс построят новый — с номерным фондом категории пять звезд. Мы продолжаем укреплять санаторно-курортную базу региона. Ежегодно курорты края принимают более 17 млн гостей, поэтому новые средства размещения очень востребованы», — рассказал Вениамин Кондратьев.

В санатории построят спортивные и СПА-центры, рестораны и кафе, а также обустроят парк и пляжную полосу. Всего в проект инвестируют более 14 млрд рублей. Завершить работы планируют в 2024 году.

Уже есть разрешения на реконструкцию трех корпусов и на строительство нового объекта. Кроме того, специалисты начали строительно-монтажные работы, а также проводят комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия.

Проект планирует получить льготу по налогу на имущество на 10 периодов для предприятий санаторно-курортной отрасли.

Кроме того, в Сочи реконструируют объект культурного наследия, пансионат «Кристалл». Там построят новый корпус с номерами категории 4 звезды. Также построят спортивный, медицинский и СПА-центры, рестораны и кафе и детские площадки. Инвестиции в проект составляют около 14 млрд рублей. Работы планируют закончить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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