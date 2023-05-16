Эксперт: турпоток на юге России по итогам года вырастет на 7%

Такой прогноз эксперт назвала «осторожным», так как турпоток распределяется нелинейно в течение года в разных регионах.

«По году мы ожидаем по Югу России прирост где-то на уровне 5-7%. Это осторожный прогноз. Мы рассчитываем, что, возможно, останется или на прежнем уровне, или прирастет», — рассказала председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова

Она отметила, что турпоток распределяется неравномерно в течение года.

«Безусловно, лето в традиционных курортных регионах будет обеспечено туристами. Там и сейчас загрузка хорошая. Но эта загрузка по году рассредоточивается, и, если мы превысим летом турпоток на десятки процентов, то все равно, по году этот показатель будет снивелирован», — цитирует Трубникову «РБК Краснодар».

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