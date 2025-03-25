Вениамин Кондратьев 25 марта посетил Славянский район с рабочей поездкой

Об этом губернатор Краснодарского края 25 марта рассказал в своем Telegram-канале. Вениамин Кондратьев отметил, что Славянский район, по итогам 2024 года, оказался в тройке сильнейших муниципалитетов региона по социально-экономическому состоянию.

«С рабочей поездкой сегодня в Славянском районе. Вчера докладывал президенту о наших двух флагманах экономики — сельском хозяйстве и промышленности. Муниципалитет вносит существенный вклад в укрепление позиций края в этих сферах», — написал губернатор в Telegram.

Кроме того, положительная динамика в муниципалитете отмечена и в промышленном производстве, и вводе жилья, и строительстве.

Во время рабочей поездки Вениамин Кондратьев планирует посетить социальные учреждения Славянского района, встретиться с аграриями, а также с местным активном, чтобы обсудить волнующие местных жителей проблемы и пути их решения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 24 марта встретился в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В ходе встречи глава Кубани доложил о социально-экономическом развитии региона.

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