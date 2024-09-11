Вениамин Кондратьев: 122 тыс. детей состоят в Союзе казачьей молодежи Кубани

В военно-патриотическом центре «Патриот» Динского района стартовали сборы, в которых принимают участие молодые люди из казачьих кадетских корпусов и профильных классов. С ними 11 сентября встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Союзе казачьей молодежи состоят более 122 тыс. мальчишек и девчонок. Вы — лучшие, и поэтому первые обучаетесь в центре «Патриот». Это большая честь, остальные будут за вами. Возможно, в дальнейшем свяжете свое будущее с кубанским казачеством. Именно здесь вы получите опыт, который во взрослой жизни поможет не растеряться и найти решение в сложных ситуациях», — сказал глава Кубани.

Губернатор пожелал всем кадетам успехов, а после ответил на вопросы, обсудил, почему важно сохранять традиции, развивать казачество и выбрать свой жизненный путь.

Кадеты сообщили, что хотят, чтобы соревнования и мероприятия по начальной военной подготовке в крае проводили чаще. На что атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что сейчас прорабатывается возможность увеличить состав ежегодных сборов и число участников обучающих смен центра «Патриот».

«Рассматриваем вариант организации палаточного городка на 300 человек, чтобы увеличить нагрузку центра. Сейчас в год он может принимать до 4,9 тысячи человек. Сам слет казачьей молодежи мы проводим уже в четвертый раз, уровень атаманского резерва растет», — отметил он.

Сборы в военно-патриотическом центре «Патриот» продлятся до 13 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев встретился с участниками первой смены «Атаманский кадровый резерв» молодежи в центре «Патриот». В ней принимают участие 100 лучших 10-классников казачьих школ Кубани.