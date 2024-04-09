Велозаезд в честь Дня космонавтики пройдет на автодроме в Сириусе
Общество
09.04.2024 11:27
Мероприятия состоится 13 апреля в 16:30 на территории «Сириус Автодрома». Сбор участников на улице Триумфальной, 26 у входа «А».
В велосипедном заезде ко Дню космонавтики могут принять участие все желающие на велосипедах и беговелах: взрослые в защитных шлемах и дети от 3 до 17 лет в наколенниках и шлемах.
Всех участников заезда ждут подарки, а зрителей экстремальное шоу и выступление творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.
Более подробная информация о велозаезде ко Дню космонавтики и регистрации в нем представлена по ссылке.
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