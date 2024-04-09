Велозаезд в честь Дня космонавтики пройдет на автодроме в Сириусе

Мероприятия состоится 13 апреля в 16:30 на территории «Сириус Автодрома». Сбор участников на улице Триумфальной, 26 у входа «А».

В велосипедном заезде ко Дню космонавтики могут принять участие все желающие на велосипедах и беговелах: взрослые в защитных шлемах и дети от 3 до 17 лет в наколенниках и шлемах.

Всех участников заезда ждут подарки, а зрителей экстремальное шоу и выступление творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.

Более подробная информация о велозаезде ко Дню космонавтики и регистрации в нем представлена по ссылке.

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