В праздничном забеге приняли участие около 700 девушек в Краснодаре

Забег Beauty Run состоялся с утра 8 марта.

Несмотря на пасмурную погоду, участницы разных возрастов в юбках-пачках преодолели дистанцию в 2,2 км. Забег стартовал напротив Арбитражного суда, далее маршрут следовал по кругу через Екатерининский сквер. Самой взрослой участницей забега стала жительница Ростова-на-Дону — ей 70 лет. Самой маленькой бегунье — 2 года.

Каждая участница забега получила на финише медаль-кулон, цветы и сладкие угощения. Кроме того, 10 девушек наградили в специальных праздничных номинациях. Также были организованы интерактивные развлечения и фотозоны.

Забег в честь 8 Марта проходит в Краснодаре уже четвертый раз, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с 8 Марта.