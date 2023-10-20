Велосипедист снес пожилую женщину на набережной в Сочи
Происшествия
20.10.2023 12:45
Инцидент произошел накануне в 16:00 в поселке Сириус около улицы Цимлянской.
Известно, что 43-летний мужчина ехал по набережной на велосипеде и допустил наезд на 83-летнюю женщину, которая вышла на велодорожку.
В результате наезда пенсионерке потребовалась помощь медиков, велосипедист не пострадал. По факту происшествия проводят проверку, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.
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