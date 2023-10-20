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Иномарка сбила насмерть 40-летнюю женщину-пешехода в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-nasmert-40-letnyuyu-zhenshhinu-peshehoda-v-krasnodarskom-krae
Иномарка сбила насмерть 40-летнюю женщину-пешехода в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 19 октября около 22:00 на дороге Армавир — Отрадная в Новокубанском районе

По предварительным данным, 35-летняя женщина ехала за рулем Mercedes и сбила 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. На ее одежде не было светоотражателей.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погибла. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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