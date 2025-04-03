Велосипедист погиб под колесами пассажирского автобуса на Кубани

Смертельная авария произошла 2 апреля около 23:10 на трассе «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».

По предварительным данным, 63-летний водитель пассажирского автобуса Yutong сбил движущегося велосипедиста.

В результате ДТП 43-летний велосипедист погиб на месте происшествия. Пассажиры, которые были в салоне автобуса, не пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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