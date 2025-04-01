Два водителя погибли в лобовом столкновении на трассе в Краснодарском крае

Авария произошла 31 марта около 21:20 на автодороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Тбилисском районе.

Водитель автомобиля Vortex, двигаясь со стороны Кропоткина в сторону Краснодара, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109.

В результате ДТП 43-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, и женщина, управлявшая отечественной легковушкой, погибли на месте до приезда скорой помощи. Пассажира ВАЗ с травмами доставили в больницу, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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Микроавтобус, следовавший из Краснодара в Мариуполь, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой. Шесть человек погибли, еще семь получили телесные повреждения. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

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