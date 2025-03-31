Количество погибших в ДТП с микроавтобусом под Мариуполем выросло до шести

Об увеличении числа погибших в аварии с пассажирским автобусом, которая произошла 31 марта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице», — написал Денис Пушилин в Telegram.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Новоазовском муниципальном округе на трассе Р-280 Новороссия.

«В результате указанного ДТП от полученных травм скончались шесть человек, еще семь человек получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы для оказания медицинской помощи», — сообщает пресс-служба Следкома РФ.

На месте происшествия работает следственная группа, проводятся необходимые экспертизы, в том числе автотехническая. Организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла днем 31 марта на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» между поселками Широкино и Бердянское в ДНР. Микроавтобус, следовавший из Краснодара в Мариуполь, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой. В автобусе находились 11 пассажиров и водитель.