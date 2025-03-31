Пять пассажиров микроавтобуса из Краснодара погибли в ДТП под Мариуполем

Жуткая авария произошла днем 31 марта на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» между поселками Широкино и Бердянское в ДНР.

Микроавтобус, следовавший из Краснодара в Мариуполь, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой. В автобусе находились 11 пассажиров и водитель. В результате ДТП пять пассажиров погибли, еще шесть человек получили травмы.

На месте аварии работают сотрудники МЧС. Спасатели деблокировали двух погибших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ДНР.

Также в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Донецкой Народной Республике.

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По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика Fuso столкнулся с автомобилями Lada Priora и Toyota Camry, которые ранее попали в аварию между собой. Инцидент произошел в момент, когда 36-летний водитель Lada Priora вышел из машины для установки знака аварийной остановки.

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