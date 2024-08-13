Велоночь ко Дню знаний пройдет в Краснодаре 31 августа

Принять участие в велопробеге 31 августа могут все желающие от 18 лет.

Сбор участников начинается с 20:00 на Казачьей (Пушкинской) площади. Старт колонны — в 21:00. При себе нужно иметь исправный велосипед и световые приборы, дресс-код — школьный. Примерный маршрут — ТЦ «Красная Площадь».

«Лето подходит к концу, скоро осень и учебный год. Приглашаем отметить это дело классической вело ночью в стиле «первый звонок». Перед велопробегом рекомендую посетить сервис и проверить свои велосипеды», — сообщается в группе «Велоночь «Night Ride».

Правила участия в велопробеге можно посмотреть по ссылке. Участие в мероприятии автоматически означает, что все спортсмены ознакомлены с правилами и безоговорочно с ними согласны.

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