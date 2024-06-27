Кубанское отделение РГО разрабатывает веломаршрут от Черного до Каспийского моря

Туристический веломаршрут пройдет практически по всем регионам Северного Кавказа, предполагаемая протяженность — около 1,8 тыс. км.

Команда под руководством члена Экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения РГО Сергея Ткача выезжала в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию, чтобы оценить пригодность дорог для прохождения на электровелосипедах. Рассчитан маршрут будет для туристов со средней степенью подготовки.

«Замысел — проехать от Анапы, начала Кавказских гор, до Дербента, от моря до моря. Но тут вся соль — как проехать, вот над этим мы сейчас и работаем. Необходимо ответить на массу технических вопросов, оценить состояние и качество дорог, безопасность. Маршрут должен пройти по красивейшим местам Северного Кавказа, в том числе познакомить путешественника с его богатой историей», — рассказал Сергей Ткач.

По итогам первого исследования подготовили предварительную версию маршрута по территории Северной Осетии и части Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

Читайте также: легендарный 30-й маршрут «Через горы к морю» откроется в Кавказском заповеднике.