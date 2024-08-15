Веломарафонец из Салехарда преодолел 5 тыс. км по пути в Краснодарский край

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Петрохалкин отправился на велосипеде на Кубань.

Свой супервеломарафон спортсмен начал в Салехарде 10 июля. В пути ему предстоит преодолеть 6,2 тыс. км, из которых 5 тыс. — он уже проехал.

Юрий Петрохалкин проехал одну из ключевых точек своего маршрута — село Куруш в Дагестане. Это самое южное и самое высокогорное село региона. Впереди у велосипедиста — Гудермес в Чеченской Республике.

После Гудермеса веломарафонец проедет через Армавир и Краснодар. Финиш запланирован в поселке Черноморском в Северского района, сообщает портал «Ямал Медиа».

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