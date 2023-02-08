Великобритания ввела санкции против владельца ГК «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова
Информация о введение новых санкций против граждан РФ появилась 8 февраля на сайте британского правительства.
Великобритания ввела санкции против восьми человек и семи предприятий. В том числе под санкции попали бизнес-омбудсмен России и владелец новороссийской группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов и его сын Павел, возглавляющий организацию «Деловая Россия».
В санкционный список Великобритании также вошли:
- владелец «Аэростата» Виктор Мячин;
- юрист Николай Егоров;
- экс-председатель АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов;
- владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов;
- председатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик;
- акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих.
Кроме того, санкции ввели против компаний: «Оборонлогистика», «Липецк», «Топаз», «Универсалмаш», «Москомсвязь», «Ростехкомплект» и CST, сообщает RT.
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