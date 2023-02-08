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Великобритания ввела санкции против владельца ГК «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-vladeltsa-gk-abrau-dyurso-borisa-titova
Великобритания ввела санкции против владельца ГК «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова
Фото Владимира Гердо/ТАСС

Информация о введение новых санкций против граждан РФ появилась 8 февраля на сайте британского правительства.

Великобритания ввела санкции против восьми человек и семи предприятий. В том числе под санкции попали бизнес-омбудсмен России и владелец новороссийской группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов и его сын Павел, возглавляющий организацию «Деловая Россия».

В санкционный список Великобритании также вошли:

  • владелец «Аэростата» Виктор Мячин;
  • юрист Николай Егоров;
  • экс-председатель АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов;
  • владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов;
  • председатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик;
  • акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих.

Кроме того, санкции ввели против компаний: «Оборонлогистика», «Липецк», «Топаз», «Универсалмаш», «Москомсвязь», «Ростехкомплект» и CST, сообщает RT.

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