Великобритания ввела санкции против владельца ГК «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова

Информация о введение новых санкций против граждан РФ появилась 8 февраля на сайте британского правительства.

Великобритания ввела санкции против восьми человек и семи предприятий. В том числе под санкции попали бизнес-омбудсмен России и владелец новороссийской группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов и его сын Павел, возглавляющий организацию «Деловая Россия».

В санкционный список Великобритании также вошли:

владелец «Аэростата» Виктор Мячин;

юрист Николай Егоров;

экс-председатель АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов;

владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов;

председатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик;

акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих.

Кроме того, санкции ввели против компаний: «Оборонлогистика», «Липецк», «Топаз», «Универсалмаш», «Москомсвязь», «Ростехкомплект» и CST, сообщает RT.

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