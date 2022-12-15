США ввели санкции против Андрея Алексеенко

О том, что бывший мэр Краснодара, а ныне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко попал под санкции США, стало известно 15 декабря.

Американский Минфин по заявлению госдепартамента США ввел санкции против Алексеенко за деятельность, которая якобы подрывает безопасность, территориальную целостность и политическую стабильность США и их союзников.

В санкционный список также попали чиновники Херсонской области Владимир Липандин, Геннадий Гаркуша и Владимир Бобрышев, сообщает РИА «Новости».

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