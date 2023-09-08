Великобритания планирует следить за российскими судами в Черном море
Политика
08.09.2023 08:49
Об этом 7 сентября заявил британский премьер Риши Сунак. По его словам, мониторинг введут в связи с выходом РФ из зерновой сделки и заявления, что направляющиеся транзитом в порты Украины суда будут рассматриваться как военные.
Сунак отметил, что решение Путина отказаться от зерновой сделки привело к сокращению мировых поставок зерна, что является критическим для уязвимых слоев населения.
«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга активности России в Черном море», — цитирует Сунака пресс-служба правительства Великобритании.
Он также сообщил, что самолеты Королевских ВВС выполняют полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно.
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