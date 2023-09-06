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Россия и Турция достигли принципиального соглашения о поставке 1 млн тонн зерна

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiya-i-turtsiya-dostigli-printsipialnogo-soglasheniya-o-postavke-1-mln-tonn-zerna
Россия и Турция достигли принципиального соглашения о поставке 1 млн тонн зерна
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проработка технических деталей начнется в ближайшее время, сообщил в замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, для начала поставок необходимо рассмотреть ряд вопросов — логистики, финансов, маршрутов, стран назначения и количества.

«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», — цитирует Александра Грушко РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Турции Эрдоганом заявил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по льготной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны.

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