Главное из совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи

В Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Российско-турецкие переговоры длились три часа.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров заявил о том, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

«Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение. Западные страны блокировали и продолжали блокировать выполнение сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки, отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок», — отметил президент России.

— Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по льготной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Россия рассчитывает на содействие Катара в этом вопросе.

— Через пару-тройку недель Россия начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам.

— Россия намерена и впредь обеспечивать турецкую экономику газом. Более того — готова экспортировать транзитом через Турцию потребителям в третьи страны.

— РФ предложила создать на территории Турции региональный газовый хаб. «Газпром» передал компании «Боташ» проект «дорожной карты».

— «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию, атакуют беспилотники, которые направляются из украинских портов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров заявил об отсутствии эффективных альтернатив черноморской зерновой сделке.

«Мы неоднократно транслировали мнение наших российских друзей о том, что недочеты должны быть устранены. Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое будет соответствовать нашим ожиданиям. Выдвигаемые альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель, такую как черноморская инициатива», — подчеркнул Эрдоган.

— Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки.

— Анкара готова поставлять российское зерно в виде муки в бедные страны.

— Турция готова взять на себя роль посредника по урегулированию украинского конфликта.

— Украина должна смягчить свою позицию, чтобы получить возможность предпринимать совместные с Россией шаги в рамках зерновой сделки, отметил Эрдоган.

Также президент Турции в ходе пресс-конференции поблагодарил Владимира Путина за оказанную помощь после землетрясений и лесных пожаров в Турции.

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