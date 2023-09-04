Путин: отношения России и Турции в области энергетики уверенно развиваются

В Сочи 4 сентября прошли переговоры лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы России Владимира Путина.

«Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет, в ближайшее время мы будем свидетелями этого», — сказал Путин.

Он отметил, что столицы расширили возможности поставок турецких производителей на российский рынок, и объем постоянно растет.

За переговорами лидеров по зерновой сделке следит весь мир в надежде на результат, отметил Эрдоган. По его словам, итоги встречи станут шагом навстречу всему миру.

Сейчас страны движутся к товарообороту в 100 млрд долларов в год, добавил глава Турции — на данный момент он составляет 62 млрд. Путин отметил, что в прошлом году товарооборот увеличился на 86%.

«Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется», — сказал российский лидер.

Также Владимир Путин заявил, что Россия одна из первых старается помочь Турции в борьбе с лесными пожарами и в ликвидации последствий землетрясений.

«После ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень», — сказал президент России.

В ответ Эрдоган выразил надежду на дополнительную помощь в тушении лесных пожаров в виде увеличения количества самолетов-амфибий.

«Этим летом у нас были лесные пожары. Направленные вами два самолета-амфибии стали для нас в значительной степени спасением. И было бы очень к месту, если бы это количество мы смогли увеличить в два раза, потому что каждое лето у нас сохраняется такая опасность», — сказал Эрдоган.

В ходе встречи Владимир Путин анонсировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции в 2024 году.

«Продолжается строительство атомной электростанции «Аккую», теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на «Аккую». В следующем году все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества», — сказал российский лидер.

Кроме того, президент России рассчитывает, что вскоре завершатся переговоры по созданию газового хаба в Турции — это поможет стабилизировать и сбалансировать ситуацию в энергетике.

Эрдоган также отметил, что главы ЦБ Турции и РФ обсудят шаги по расчетам в национальных валютах в рамках двусторонней торговли, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Самолет президента Турции приземлился в Сочи в 12:15.