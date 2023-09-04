Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи в 12:15.

Встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в 13:00. Встречали главу Турции вице-губернатор Александр Руппель и мэр Сочи Алексей Копайгородский, сообщает турецкое издание Akşam.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН. Еще одной важной темой встречи станут поставки российского газа через Турцию в Европу.