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Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-erdogan-pribyl-v-sochi-na-vstrechu-s-putinym
Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи в 12:15.

Встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в 13:00. Встречали главу Турции вице-губернатор Александр Руппель и мэр Сочи Алексей Копайгородский, сообщает турецкое издание Akşam.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН. Еще одной важной темой встречи станут поставки российского газа через Турцию в Европу.

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