Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также намерен обсудить с главой РФ Владимиром Путиным поставки зерна в Африку при участии Катара.

«Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции», — сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

Информация о новом пакете предложений ООН появилась 3 сентября. По данным СМИ, он включает в себя положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей. Предложение по восстановлению зерновой сделки ООН направили главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Кроме того, Эрдоган планирует обсудить вариант поставок российского зерна в Африку через Турцию.

«Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов Эрдогана и Путина. Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках этой инициативы», — отметил источник.

Еще одной важной темой встречи станут поставки российского газа через Турцию в Европу.

«Эта тема не менее важна, речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции», — цитирует слова источника ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча президентов РФ и Турции планируется в Сочи 4 сентября.