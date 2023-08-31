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СМИ: встреча президентов РФ и Турции планируется в Сочи 4 сентября

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-vstrecha-prezidentov-rf-i-turtsii-planiruetsya-v-sochi-4-sentyabrya
СМИ: встреча президентов РФ и Турции планируется в Сочи 4 сентября
Фото kremlin.ru

Об этом сообщил дипломатический источник в Турции.

Уточняется, что турецкие власти пока не объявляли официальную дату визита Эрдогана в РФ.

«Пока встреча планируется на 4 сентября», — цитирует ТАСС сообщение дипломатического источника в Турции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планируемой на начало сентября встрече глав России и Турции стало известно 24 августа. Точная дата не называлась. Ожидается, что Владимир Путин проведет встречу с Реджеп Тайипом Эрдоганом в своей резиденции в Сочи.

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