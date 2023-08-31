СМИ: встреча президентов РФ и Турции планируется в Сочи 4 сентября
Политика
31.08.2023 13:06
Об этом сообщил дипломатический источник в Турции.
Уточняется, что турецкие власти пока не объявляли официальную дату визита Эрдогана в РФ.
«Пока встреча планируется на 4 сентября», — цитирует ТАСС сообщение дипломатического источника в Турции.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планируемой на начало сентября встрече глав России и Турции стало известно 24 августа. Точная дата не называлась. Ожидается, что Владимир Путин проведет встречу с Реджеп Тайипом Эрдоганом в своей резиденции в Сочи.