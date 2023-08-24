Путин может встретиться с Эрдоганом в Сочи в начале сентября

Об этом сообщил дипломатический источник из Турции. Точная дата планируемой встречи президентов России и Турции пока неизвестна.

Ожидается, что Владимир Путин проведет встречу с Реджеп Тайипом Эрдоганом в своей резиденции в Сочи. Вероятно, это произойдет 4 сентября.

Информация о возможной встрече Путина и Эрдогана в сентябре ранее появилась в турецких СМИ. Кроме того, планируется визит в Москву главы МИД Турции Хакана Фидана для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки, сообщает ТАСС.

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