Турция предупредила о росте напряженности в Черном море из досмотра судов со стороны РФ

Рано утром 13 августа в международных водах юго-западной части Черного моря российский военный корабль Василий Быков открыл предупредительный огонь, чтобы остановить сухогруз «Шюкрю Окан» под флагом Палау.

Владельцем торгового судна является турецкая компания. Досмотр сухогруза российские военными вызвал в Турции общественный резонанс. Некоторые местные политики из-за отсутствия реакции в Анкаре обратились к властям страны с просьбой прокомментировать обстановку в Черном море.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара предупредила Кремль о риске напряженности в Черном море, если ситуации с досмотром турецких судов повторятся.

По их словам, российской стороне указали на необходимость избегать подобных инцидентов в Черном море, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экипаж корабля Черноморского флота «Василий Быков» заметил сухогруз «Шукрю Окан» под флагом Палау, которой направлялся в порт Измаил, и потребовал остановиться для досмотра. Однако капитан судна не отреагировал на требование российских военных. Для досмотра иностранного сухогруза с российского корабля поднялся вертолет Ка-29 с группой военных. После радиопереговоров судно застопорило ход, а группа военных высадилась на него.