Корабль ВМФ России в Черном море открыл предупредительный огонь, чтобы остановить идущий в порт Украины сухогруз

Инцидент с участием иностранного торгового судна произошел 13 августа в 6:40 в юго-западной части Черного моря.

Экипаж корабля Черноморского флота «Василий Быков» заметил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, которой направлялся в порт Измаил, и потребовал остановиться для досмотра. Однако капитан судна не отреагировал на требование российских военных.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Для досмотра иностранного сухогруза с российского корабля поднялся вертолет Ка-29 с группой военных.

После радиопереговоров судно застопорило ход, а группа военных высадилась на него. После досмотра «Сукра Окан» продолжил движение в сторону украинского порта Измаил.

Военные корабли РФ продолжают патрулирование Черного моря в назначенных районах, сообщает RT.

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