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Истребитель Су-30 подняли на перехват американского БПЛА над Черным морем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/istrebitel-su-30-podnyali-na-perehvat-amerikanskogo-bpla-nad-chernym-morem
Истребитель Су-30 подняли на перехват американского БПЛА над Черным морем
Истребитель Су-30 подняли на перехват американского БПЛА над Черным морем

Об этом вечером 5 августа сообщили сообщили в Национальном центре управления обороной.

Сообщается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили беспилотник, приближавшийся к госгранице. Для его опознавания в воздух подняли истребитель Су-30.

Экипаж Су-30 идентифицировал дрон как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении истребителя, дрон развернулся. Нарушения госграницы допущено не было.

Российский самолет благополучно вернулся на аэродром. Полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности, сообщает «РИА Новости».

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