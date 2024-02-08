Вейпы запретили в Абхазии

Соответствующий закон накануне приняли депутаты парламента республики во втором и окончательном чтении.

Теперь в Абхазии запрещено рекламировать, продавать и ввозить вейпы. По мнению депутатов, нововведение необходимо для здоровья местных жителей.

«Закон разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции», — рассказал депутат Инар Гицба.

Согласно статистике, с 2020 по 2023 годы на территорию Абхазии завезли около 71 тыс. электронных систем никотина, сообщает РИА «Новости».

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