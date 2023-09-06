Въехавшая в трамвай «Газель» остановила движение по Московской в Краснодаре

ДТП произошло 6 сентября около 16:40 возле остановки «Радиозавод» в сторону улицы Солнечной.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что «Газель» задней частью выехала на трамвайные пути и зацепила в вагон.

Из-за аварии остановилось движение трамваев № 5, 8, 15, 21, 22, около 16:55 вагоны снова пошли, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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