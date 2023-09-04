Движение пяти трамвайных маршрутов изменится в Краснодаре из-за ремонта путей

Из-за плановых работ по замене рельсошпальной решетки на участке улицы им. Горького между Дмитриевской Дамбой и Коммунаров 4 и 5 сентября после 22:30 изменится схема движения 5 трамвайных маршрутов.

На отрезке пути протяженностью 130 м проведут замену рельсошпальной решетки. Работы будут проходить только в вечернее и ночное время. В связи с этим последние рейсы трамваев № 2, 15, 21 пойдут в объезд перекрытого участка по Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и далее в Западное трамвайное депо.

Также трамваи № 6 и 7 после остановки «Стадион «Кубань» направятся по Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и далее в Западное трамвайное депо. Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит горожан быть внимательными и заблаговременно планировать свои поездки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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