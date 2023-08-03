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На три дня изменится движение трамвая № 2 из-за ремонта путей около Кооперативного рынка в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-tri-dnya-izmenitsya-dvizhenie-tramvaya-2-iz-za-remonta-putej-okolo-kooperativnogo-rynka-v-krasnodare
На три дня изменится движение трамвая № 2 из-за ремонта путей около Кооперативного рынка в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Схема движения изменится с 22:30 4 августа и до конца дня 7 августа. Изменения связны с заменой стрелочного перевода и трамвайного пересечения на перекрестке улиц Коммунаров и Гоголя.

От конечной остановки на улице Декабристов трамвай проследует по улицам Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала по маршруту № 1.

Последние трамваи № 2 вечером 4 августа отправятся в 21:35 с конечной на улице Декабристов и в 22:18 — с конечной на Индустриальной.

По вечерам с 4 по 7 августа изменится расписание маршрутов № 5, 8, 11 и 15. Последние рейсы от конечных остановок отправятся раньше обычного, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробнее о временном расписании движения трамваев можно узнать здесь.

Читайте также: первый трамвай прошел по модернизированному участку узла на улице Островского в Краснодаре.

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