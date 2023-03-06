Въехала под КамАЗ: женщина-водитель не пропустила грузовик в Краснодаре
Происшествия
06.03.2023 13:21
Авария произошла 6 марта на пересечении улиц 3-я Трудовая и 5-я Дорожная в Краснодаре
По предварительным данным, 39-летняя женщина ехала за рулем Chevrolet по улице 5-й Дорожной со стороны улицы 5-й Трудовой. При повороте направо на улицу 3-ю Трудовую она не уступила дорогу КамАЗу, который ехал по главной.
В результате ДТП пострадавших нет. В отношении женщины-водителя составили административный протокол, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.
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