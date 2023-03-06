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Въехала под КамАЗ: женщина-водитель не пропустила грузовик в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vehala-pod-kamaz-zhenshhina-voditel-ne-propustila-gruzovik-v-krasnodare
Въехала под КамАЗ: женщина-водитель не пропустила грузовик в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Авария произошла 6 марта на пересечении улиц 3-я Трудовая и 5-я Дорожная в Краснодаре

По предварительным данным, 39-летняя женщина ехала за рулем Chevrolet по улице 5-й Дорожной со стороны улицы 5-й Трудовой. При повороте направо на улицу 3-ю Трудовую она не уступила дорогу КамАЗу, который ехал по главной.

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении женщины-водителя составили административный протокол, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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