Веерные отключения света стартовали в Новороссийске из-за высокой нагрузки

Отключать электричество веерным способом начали в 14:00 в центральной части города-героя.

Запланированные отключения света в Новороссийске продлятся в течение ближайших 3 часов. Причина веерных отключений — повышенная нагрузка на электросетевой комплекс.

«Мера вынужденная. Делается для того, что избежать масштабных аварий», — сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

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