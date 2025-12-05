Ведущую к новому Центру единоборств дорогу отремонтируют в Лабинском районе

В ходе «Прямой линии» с просьбой сделать качественную дорогу к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву обратилась жительница села Вольного.

В видеобращении женщина выразила благодарность за капитальный ремонт моста, соединяющего село и административный центр. Она также отметила, что скоро в Лабинске откроют новый Центр единоборств, в который будет ходить ее сын, поскольку он занимается борьбой. Поэтому женщина и ее семья рассчитывают, что там сделают качественную дорогу.

Глава района Владимир Забураев отметил, что вблизи этого участка действует школа олимпийского резерва, в которой обучаются 200 спортсменов. В муниципалитете уже подготовили необходимые документы и сформировали заявку, в феврале ее представят в краевой минтранс для отбора на финансирование.

Губернатор Кубани заверил, что дорогу рядом с Центром единоборств обязательно отремонтируют.

Еще одно обращение, касающееся дорог, поступило от жительницы Краснодара. Яна Жуковская записала видеообращение из микрорайона Сады Калинина. Здесь из-за строительства трамвайной ветки на Западном Обходе увеличился поток транспорта.

Кондратьев отметил, что программа развития дорожно-транспортной сети в краевом центре рассчитана на 10 лет, а на реализацию заложили более 150 млрд рублей.

«И «расшивка» проблемы с пробками, уверен, в итоге будет существенным. Что касается конкретной ситуации с трамвайными путями, объезд по данным улицам временный, но люди, которые живут в этом районе, не должны страдать. Необходимо хотя бы грейдировать дороги, чтобы минимизировать неудобства», — добавил губернатор Кубани.

Кондратьев поручил главе Краснодара Евгению Наумову проконтролировать решение проблемы. По словам мэра краевой столицы, после реконструкции Западный обход станет шестиполосным, а в его центре будут трамвайные пути. Сейчас пробки из-за стройки водители объезжают по улице Лесопосадочной.

Техническое состояние улицы будут поддерживать «в ручном режиме» — продумают искусственные неровности для ограничения скорости автомобилей, чтобы они не поднимали пыль. Перед подрядчиком, который занимается реконструкцией обхода, поставят задачу содержать пути подъездов, активно используемых автомобилистами. Проблему с объездом решат через 9-12 месяцев.

Всего в рамках программы комплексного развития улично-дорожной сети в Краснодаре построят и реконструируют 27 развязок, путепроводов и дорог, среди которых Западный обход, Тургеневский мост, Фадеевский путепровод и улица Есенина. Кроме того, строят развязку, которая соединит улицы Тихорецкую и Володарского, а также готовят проект реконструкции путепровода на улице Офицерской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: дорожный фонд Краснодарского края в 2026 году составит 58,4 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.