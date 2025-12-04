Дорожный фонд Краснодарского края в 2026 году составит 58,4 млрд рублей

Бюджет региона на 2026 год приняли 4 декабря на 71-й сессии Законодательного собрания.

В следующем году объем дорожного фонда составит 58,4 млрд рублей, отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

«На строительство и реконструкцию дорог направим 18,1 млрд рублей, на их ремонт и содержание — еще 24,1 млрд рублей. Также выделим средства на муниципальные дороги», — сказал глава региона.

За последние пять лет объем дорожного фонда края вырос в 1,8 раза. С 2019 года в регионе обновили 983 магистрали общей протяженностью около 1,5 тыс. км, построили и реконструировали 40 дорог общей длиной 51 км.

В следующем году на содержание и развитие муниципальной сети выделят 13,4 млрд рублей, в том числе на программу комплексного развития улично-дорожной сети краевой столицы, рассчитанную до 2035 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: в Сочи идет подготовка к строительству тоннельного комплекса на обходе Адлера.

Подпишись, здесь всегда интересно.