Ведущий Малоземов рассказал, как сократить содержание консерванта в сухофруктах

Сухофрукты обрабатывают диоксидом серы для ликвидации микробов и сохранения цвета продукта.

По словам автора и ведущего программы «Живая еда» Сергей Малоземов, благодаря диоксиду серы ― сухофрукты не темнеют. Также он объяснил, как сухофрукты обрабатывают диоксидом серы.

«Берется серная шашка, поджигается и кладется в тот же бокс, где поставлены поддоны с курагой или черносливом. Этот бокс закрывается, и дальше сера окутывает сухофрукты, впитывается в них, создавая определенный слой, задача которого – бороться с микробами и плесенью», ― рассказал эксперт.

Малоземов отметил, что диоксид серы безопасен для большинства людей. Тем не менее они могут реагировать на этот консервант по-разному.

«Есть люди с бронхиальной астмой, которые реагируют даже на небольшие дозы диоксида серы. А у детей даже небольшое его количество может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта», ― подчеркнул телеведущий.

Чтобы снизить концентрацию консерванта в черносливе или кураге, Малоземов посоветовал промыть сухофрукт под горячей водой. Так, благодаря воде размягчается сам фрукт, а также смываются слой диоксида серы и остальные загрязнители.

«Мы тестировали смесь сухофруктов для варки компотов. И это был тихий ужас, сколько мы там всего нашли: разные микробные загрязнители, плесень, были даже насекомые. Можно замочить сухофрукты на полчаса, чтобы они полежали, отмокли, потом потереть их и помыть под горячим краном», ― цитирует телеведущего радио Sputnik.

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