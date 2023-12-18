Ведущий Малоземов рассказал, как правильно выбирать красную икру

Рекордное число лосося, выловленного в этом году, может поспособствовать большому количеству красной игры на рынке и невысоким ценам на нее.

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов отметил полезность и мяса, и икры лосося. Например, омега-3 — для мозга, иммунитета, сердца и сосудов. По его словам, при выборе красной икры стоит обращать внимание на количество соли. Так, по нынешним нормативам соль может достигать 6%.

«То есть в 100 гр. икры уже больше той нормы соли, которую можно получить из всех продуктов за целый день. Поэтому важно выбирать менее соленые варианты», — объяснил ведущий.

Также Малоземов рассказал о технологии, применяемой в том числе на Камчатке, позволяющей добавлять в икру меньше консервантов и соли. Так, благодаря этому ее содержание снижается до 3%. Кроме того, ведущий сообщил об имитированной и структурированной видах красной икры. Последнюю делают из натуральной красной икры, но измельчают, после чего снова восстанавливают в прежнем виде.

«По пользе то же самое, но вкусовые качества у нее не совсем такие, как у натуральной красной икры», — добавил он.

Имитированная же икра, согласно словам ведущего, больше напоминает вкус натурального продукта, но лишена многих полезных свойств, поскольку сделана из растительного сырья.

«Но если хочется за небольшие деньги вкусного бутербродика, я лично не вижу никакой проблемы в том, чтобы купить имитированную икру. Это не вредный продукт», — цитирует Сергея Малоземова радио Sputnik.

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